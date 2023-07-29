Esenyurt'taki bir dükkana yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'taki bir dükkana yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.07.2023 09:05

Esenyurt'ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Aynı iş yerinin daha önce de kurşunlandığı belirtildi.

Esenyurt'ta bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda dükkan içerisinde bulunan 2 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yarandı.

Olay, 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçla iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'e silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından silahlı saldırganlar geldiği araca binerek kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

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AYNI İŞYERİ GEÇTİĞİMİZ AY DA KURŞUNLANMIŞ

Kanlar içerisinde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybettiği öğrenilirken, Yusuf Erzen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili çalışmaları devam ederken, aynı işyerinin geçtiğimiz aylarda da kurşunlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Esenyurt'taki bir dükkana yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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