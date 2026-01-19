Esenyurt\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışına karşı ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cadde, sokak ve bulvarların yanı sıra meydan ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için gece boyunca sahada görev yaptı.

Sabah saatlerinde de devam eden çalışmalarla ilçe genelinde ulaşımın aksamaması sağlandı.

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler öncelikli olarak açılırken, tüm sokaklarda ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde tuzlama ve küreme faaliyetleri yapılıyor.

Belediye, metrobüs durakları ve hastane önlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulundu.

Kar yağışı süresince tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin "444 0 411" numaralı çağrı merkezi üzerinden 7/24 destek alabileceklerini ifade etti.