Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki aile arasında "kız kaçırma" iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki aile arasında "kız kaçırma" iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür dileyerek anlaştı.


Olay geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Urfalılılar Caddesi üzerinde bulunan bir spot eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ailenin kızı diğer yabancı uyruklu aile tarafından kaçırıldı. Bunun üzerine yabancı uyruklu aile toplanarak diğer ailenin dükkanını bastı olayda öfkeli aile ve yakınları dükkanı darmaduman ederek birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipler sevk edildi. Bu sırada genç kızın kaçırılmadığının anlaşılması üzerine aile dükkandaki zararı karşılayacaklarını söyledi tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Kavga anı güvenlik kamerasında


Yaşanan arbede ve kavga anı an be an kaydedildi görüntülerde kalabalığın spotçu dükkanına gelmesi, dükkanda tarafların birbirini darp etmesi görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı
Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi

Son Dakika Haberleri
20:52 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika Haber
20:47 'Sıfır saat' açıklamasının ardından Libya'da çatışmalar şiddetlendi - Son Dakika Haber
20:40 15 Temmuz Şehitler Köprü çıkışı Ortaköy sapağında henüz belirlenemeyen sebeple tutuşan araç alev... - Son Dakika Haber
20:37 HDP'li Sırrı Süreyya Önder, uzun aradan sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika Haber
20:36 Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu - Son Dakika Haber
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:06:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta kız kaçırma kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]