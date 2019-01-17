Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Site İçinde El Bombası ve Mermi Bulundu

Esenyurt'ta Site İçinde El Bombası ve Mermi Bulundu

1 saat önce

Esenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu.

Esenyurt'ta Site İçinde El Bombası ve Mermi Bulundu, System.String[]
Esenyurt Zafer Mahallesinde bulunan bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu. Üzeri bezle kapatılan poşeti sitenin temizlik görevlisi fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesindeki çöp kutusu içine bırakılan poşet içindeki mermileri ve el bombasını fark eden temizlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çöp kovasının etrafına güvenlik şeridi çekti. Olay yerine bomba imha ekibi çağrılırken apartman sakinleri de ekiplerin çalışmalarını izledi.

Polis ekipleri, çöp kutusunda bulunan el bombası ve mermileri incelemek üzere alarak olay yerinden ayrıldı.

Ekiplerin konu ile ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Polis, Esenyurt, 3. Sayfa
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