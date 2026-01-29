Esenyurt'ta Sokak Kavgası: Bir Yaralı

İstanbul Esenyurt'ta iki grup sokak ortasında kavga etti. Taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırırken, bir kişinin de bıçakla yaralandığı öğrenilirdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Tekme, yumruk ve bıçakların konuştuğu olayda ise bir gencin bıçaklandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipler sevk edilirken, yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL