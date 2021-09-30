Üye Girişi
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI - Son Dakika

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

30.09.2021 09:40

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanarak araçta sıkıştı.

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanarak araçta sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ve 112 ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar'dan gelen TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan hafif ticari araç sürücüsünü kurtarmak için çevredekiler yardıma koştu. Ancak, sürücünün araç içinde sıkıştığı görüldü. Bunun üzerine itfaiye ve 112 sağlık ekibine haber verildi. Sevk edilen ekipler bacakları sıkışan sürücüye moral vererek çıkarttı. Kimliği açıklanmayan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

İtfaiye, Tragger, Kaza, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi 09:47 Eş zamanlı düzenlenen Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi 09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi 09:08 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
Harbiye hayali gerçek olan İrem Derici, konseri için 450 bin TL harcadı 08:47 Harbiye hayali gerçek olan İrem Derici, konseri için 450 bin TL harcadı Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı 23:14 Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı

Son Dakika Haberleri
09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı
09:44 TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi
09:07 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
08:55 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi
08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
08:27 MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı
08:06 Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor
07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı
Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı Burak Yılmaz'dan Türkçe isyan! Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çıldırttı         
09:47
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor         
09:14
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor         
07:48
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları         
01:00
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 09:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA TIR, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement