Esenyurt\'ta Yardım Kutusu Hırsızlığı

ESENYURT'ta girdiği sitede bir dairenin kapısının önünde bulunan yardım kutusunu çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir siteye dün saat 09.40 sıralarında gelen bir kişi katları dolaştı. Tek tek bütün katlara bakan şüpheli bir katta daire kapısının önüne koyulan yardım kutusunu gördü. Şüpheli kısa süre içerisinde yardım kutusuna alıp uzaklaştı. Site yöneticileri daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyince hırsızlığı gördü. Emniyete giderek şikayette bulundular.