ESENYURT'TAKİ KATLİAM, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ESENYURT'TAKİ KATLİAM, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

06.07.2022 16:31

ESENYURT'ta annesi, ablası ve kardeşini öldürdükten sonra ihtihar eden Ömer Orak ile birlikte aynı aileden 4 kişi, toprağa verildi.

ESENYURT'ta annesi, ablası ve kardeşini öldürdükten sonra ihtihar eden Ömer Orak ile birlikte aynı aileden 4 kişi, toprağa verildi. Anne Nurten Orak, kızı Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak aynı mezara defnedirken, ailesini silahla öldürdükten sonra intihar eden Ömer Orak ise 50 metre ileriye defnedildi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak(25), annesi Nurten Orak(50), 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak (27) ile kardeşi Yasin Orak'ı (23) silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti. Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak (27) olduğu belirtildi. Yenibosna Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Orak ailesinin cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak Arnavutköy Gasilhanesi'nde götürüldü. Öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Fiziki mesafeyi korumak amacıyla cenaze namazı cami içerisinde değil, gasilhane önünde kılındı. Namazın ardından Orak ailesinin cenazeleri, Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Nurten Orak, kızı Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak aynı mezara defnedildi. Ailesini silahla öldürdükten sonra intihar eden Ömer Orak ise kendilerinden yaklaşık 50 metre ileriye defnedildi.

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BALIKESİR'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ BALIKESİR'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haberi: Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi Son dakika haberi: Esenyurt'ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ESENYURT'TAKİ KATLİAM, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TAKİ KATLİAM, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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