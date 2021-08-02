Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan Recep Y., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Recep Y. idaresindeki 34 BUN 924 plakalı kamyonet, güvenlik şeridinde bekleyen Halil T. idaresindeki 34 UP 0949 plakalı otomobile çarptı.

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