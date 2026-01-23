Esenyurt'taki Yeni Hastane Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Esenyurt'taki Yeni Hastane Ziyareti

Esenyurt\'taki Yeni Hastane Ziyareti
23.01.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Esenyurt'ta tamamlanan 300 yataklı hastaneyi ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin birlikte hizmet sunduğu yapımı tamamlanan Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Esenyurt'ta İstanbul Üniversitesi'ne tahsis edilen 300 yataklı hastanenin inşaatı tamamlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yapımı tamamlanan Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Bülent Zülfikar'da katılım sağladı.

'İNŞAATI YENİ TAMAMLANAN 300 YATAKLI HASTANEMİZİ ZİYARET ETTİK'

Ziyaretin ardından sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi'nde deprem tedbirleri kapsamında boşaltılan monoblok binanın yerine, Esenyurt'ta Bakanlığımız tarafından üniversiteye tahsis edilen ve inşaatı yeni tamamlanan 300 yataklı hastanemizi ziyaret ettik. Ziyaretimizde bizlere eşlik eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Bülent Zülfikar ile birlikte yetkililerden tesis ile ilgili bilgi aldık. Bu önemli sağlık yatırımının, vatandaşlarımıza nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunacağına yürekten inanıyorum. Hastanemizde sağlık hizmetlerini büyük bir adanmışlık ve özveriyle sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Esenyurt, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Esenyurt'taki Yeni Hastane Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Otomobil şarampole devrildi Bilanço ağır Otomobil şarampole devrildi! Bilanço ağır
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
Unai Emery: Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik
Rıdvan Dilmen, ’’Fenerbahçe’nin en büyük sorunu bu’’ diyerek asıl problemi açıkladı Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 21:55:55. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'taki Yeni Hastane Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.