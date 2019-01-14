Son Dakika Haberleri: Eşi Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Adam Yanarak Öldü

Eşi Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Adam Yanarak Öldü

44 dakika önce

Gaziantep'te eşi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan alzheimer hastası yaşlı adam, bir gün sonra evinde çıkan yangında feci şekilde yandı.

Eşi Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Adam Yanarak Öldü, System.String[]
Gaziantep'te eşi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan alzheimer hastası yaşlı adam, bir gün sonra evinde çıkan yangında feci şekilde yandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yaşlı adam 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 10 gün önce Şahinbey ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. 65 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Alav ile eşi Behiye Alav gece ayrı odalarda yattı. Behiye Alav sobaya kömür attıktan sonra sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi. Kendi evine gitmeyen Behiye Alav, geceyi geçirmek için kızının evine gitti.

Feci şekilde yandı

Evde tek başına kalan 65 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Alav da sobaya kömür atıp uyudu. Sabah saat 04.00 sıralarında evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını ise ekmek almak için alt kattaki evinden dışarı çıkan oğlu Mehmet Alav fark etti. Mehmet Alav'ın bağırması üzerine uyanan komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanarak ağır yaralanan yaşlı adam olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezine götürüldü. Burada müdahale edilen yaşlı adam, durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yoğun bakımda 9 gün tedavi gören Mustafa Alav, hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Oğuzeli ilçesi Günalan kırsal Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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