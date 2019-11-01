Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandıKIRŞEHİR - Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ve kocası tarafından çocuklarıyla katledilen Kırşehirli kadın, 2 çocuğuyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ve kocası tarafından çocuklarıyla katledilen Kırşehirli kadın, 2 çocuğuyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Kocası tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu, Kırşehir'de Ali Çam Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.

İddiaya göre, Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında meydana gelen olayda, Tuğba A. boşanmak istediğini söyleyince eşi Samet A. çılgına dönmüş, cani koca önce eşi Tuğba'yı ve 2 yaşındaki kızı Tuana'yı bıçakla, 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğarak katletmişti.

Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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