Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti - Son Dakika
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Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti

07.06.2022 16:52
Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti

İZMİT'te evde oyun oynayan Esila Hüma Şimşek'in (5) bacağına kapının arkasına takılan metal askının ucu saplandı.

İZMİT'te evde oyun oynayan Esila Hüma Şimşek'in (5) bacağına kapının arkasına takılan metal askının ucu saplandı. Askının bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, hastaneye götürülen Esila tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Esila Hüma Şimşek'in, evde oynadığı sırada sol bacağına yerde bulunan kapının arkasına asılan metal askının ucu saplandı. Kızının ağlaması üzerine durumu fark eden Murat Şimşek, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın bacağına saplanan askıyı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, askının bir kısmını demir kesme makasıyla kesti. Bu sırada küçük kız korku içerisinde ağlarken, askının bacağında kalan kısmının çıkarılması için hastaneye götürüldü. Küçük kızın bacağına saplanan askı hastanede çıkarıldı.


Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti
Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti
Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Alikahya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esila'nın bacağına saplanan askıyı itfaiye kesti - Son Dakika

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