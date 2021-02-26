Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı - Son Dakika

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı

26.02.2021 22:24
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı, System.String[]

Yaptıklarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün eski karısı tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. Adı Mediha Ersoy olan kadın, yıllar önce "Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor" mesajı aldığını, Karlı'yı eşini elinden almakla suçladı.

"Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" deyip dudak dolgusu yaptıran Songül Karlı, yeni bir iddiayla gündeme bomba gibi düştü.

"BİRİ MESAJ YAZDI"

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra bir televizyon kanalına bağlanarak sessizliğini bozdu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı. Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek herkesi şoke etti.

"ISRARLA PEŞİNDEN KOŞMUŞ"

Mediha Ersoy açıklamasında "Songül Karlı, Metin'in peşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş" dedi.

"PROGRAMI BASMAK İSTEDİM"

Metin Yüncü'nün eski karısı "Programı çok basmak istedim ama çocuğum vardı ailem engel oldu" dedi.

KARLI, İDDİALARA MESAJLA YANIT VERDİ

Songül Karlı, Mediha Ersoy'un bu iddialarına "Hayatın İçinden" programının yorumcusu Tayyar Işıksaçan'a mesaj atarak cevap verdi. Karlı, Ersoy hakkında "Kadını hiç tanımıyorum. Bir yemekte karşılaştık ve hayranım olduğu için de fotoğraf çektirdik. Ben kimsenin peşinde falan değildim" dedi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı

Songül Karlı, Metin Yüncü, Bomba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı - Son Dakika Magazin


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