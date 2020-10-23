Eşine kızgın bıçakla işkence eden kocaya 75 yıl hapis istemi

İSTANBUL - Sancaktepe'de eşini darp ederek ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan cani koca hakkında 7 ayrı suçtan 75 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Korkunç detayların yer aldığı iddianamede, şüphelinin bıçağı defalarca ısıtarak genç kadına işkence ettiği anlatılırken, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesi istendi.

Sancaktepe'de 2 Ekim 2020 tarihinde karısı Eda Akın'ıdarp edip ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta yakalanarak tutuklanan Mert Akınhakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

'Buradan cenazen çıkar' diyerek bıçakla tehdit etmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eda Akın ile Mert Akın'ın evli oldukları, olay günü eve gelen Mert Akın'ın oturduğu sırada eşinin whatsapp grubundaki yazışmaları gördüğü, telefonu eline alıp bakmaya başladığı, müştekinin bir kişiyle samimi fotoğraflarının olduğunu görmesi üzerine hiçbir şey söylemeden eşinin vücudunun her tarafına vurduğu anlatıldı. Elinden zorla aldığı telefona bakarak sinkaflı küfürler ettiği, müştekiyi yaraladığı, Mert Akın'ın müşteki Eda'yı mutfağa götürerek mutfaktan aldığı bıçağı boğazına dayayıp, 'konuş, anlat, yoksa boğazını keserim, öldürürüm. Buradan cenazen çıkar' diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Bıçağı defalarca kez ısıtıp işkence etmiş

Müştekinin ağlayarak şüpheliye yalvardığı, şüphelinin buna rağmen bıçağı genç kadının karnına, bacaklarına değdirerek tehditlerine devam ettiği, bıçağı ocakta ısıttığı, bıçak kızgın bir hal alınca bıçağı müştekinin sol ayak bileğine dokundurduğu, bıçağı yeniden ısıtarak müştekiyi zorla yatak odasına götürdüğü ve zorla cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı. Daha sonra bıçağı yeniden eline alan şüphelinin 'soğumuş, ısıtmak gerek' diyerek bıçağı yeniden ısıttığı ve müştekinin vücudunun çeşitli yerlerini kızgın bıçakla dağladığı, şüpheli Mert Akın'ın eylemlerini bir çok kez gerçekleştirdiği, müştekinin çığlıklar attığı ve şüpheliye yalvardığı ancak sesini duyuramadığı belirtildi.

Şüpheli Mert Akın'ın kapıyı kilitleyerek evden çıktığı, yaklaşık 1 saat sonra tekrar eve geldiği, müştekiye yönelik küfür ederek hakaretlerde bulunduğu, müşteki Eda Akın'ın telefonunun şüpheli tarafından zorla alınması nedeniyle polis haber veremediği, en sonunda genç kadının çocuklarıyla beraber babasının evine gittiği kaydedildi.

"En üst sınırdan ceza verilsin"

İddianamede şüpheli Mert Akın'ın birden çok suçu eşi Eda Akın'a yönelik ağır bir şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle şüpheli hakkında en üst sınırdan cezanın verilmesi hususunun dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

75 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Şüpheli Mert Akın'ın "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli yağma", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eşini kasten yaralama", "eşe karşı eziyet", "zincirleme hakaret" ve "silahla(bıçakla) tehdit" suçlarından toplamda 23 yıl 5 aydan 75 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına başlanacak.