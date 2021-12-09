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Eşine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yaraladığı jandarma taburcu edildi - Son Dakika

Eşine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yaraladığı jandarma taburcu edildi

09.12.2021 12:00
Eşine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yaraladığı jandarma taburcu edildi

Tokat'ta, denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki karısının evine giden şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan jandarma personeli, hastaneden taburcu edildi.

Tokat'ta, denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki karısının evine giden şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan jandarma personeli, hastaneden taburcu edildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen Ömer Solmaz'ın ateş etmesi sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ferhat Koyun'un Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Ameliyat edilen ve vücudundan 35 saçma çıkarılan Koyun, taburcu edilerek evine gönderildi.

Koyun, tedavisiyle ilgilenen hastane personeline teşekkür etti.

Olay

Tokat merkez Çerçi köyünde ikamet eden ve hakkında koruma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz ile eşinin ağabeyi A.G'ye yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işleyen Ömer Solmaz'ın, 7 Ekim'de Tokat Denetimli Serbestlik Bürosunca ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyi 4 Aralık'ta kesip çıkartarak ikametini terk ettiği anlaşılmış, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca koruma kararı bulunan kişilerin ikametlerinde emniyet tedbiri alınmıştı.

Önceki gün saat 04.30 sıralarında Hacer Solmaz ve A.G'yi korumakla görevlendirilen jandarma devriye ekibi, köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol ettiği sırada Ömer Solmaz tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılmış, bu sırada Astsubay Kıdemli Çavuş Ferhat Koyun, sol kolu ve sol bacağından yaralanmıştı.

A.G. ve Hacer Solmaz'a zarar veremeden yakalanan Ömer Solmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Jandarma, Saldırı, Boşanma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yaraladığı jandarma taburcu edildi - Son Dakika


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