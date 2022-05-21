Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

21.05.2022 13:51
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş

İZMİR'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde M.A.'nın (37), oğlu D.A.'nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Eşiyle boşanma davaları süren M.A., dün saat 19.00 sıralarında, evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyikler'in Çınartepe Mahallesi 2619 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki evine geldi. Burada M.A. ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından anne-kızı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cansu Aydoğdu, doktorların tüm müdrahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geyikler'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.'yı aynı gün gece saatlerinde yakaladı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEMİŞCansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Öldürülen 3 çocuk annesi Aydoğdu'nun, eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı öğrenildi. Gelecek ay görülecek dava öncesi M.A.'nın, eşini oğlu D.A.'nın gözü önünde bıçakladığı ortaya çıktı.Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Cansu Aydoğdu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere kardeşleri tarafından teslim alındı.


Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş
YORUMLAR
500
İzmir'de silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı İzmir'de silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş - Son Dakika


Son Dakika
13:48 "Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu" deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement