Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca, olayın sebebiyle ilgili kredi kartı iddiasını gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca, olayın sebebiyle ilgili kredi kartı iddiasını gündeme getirdi

01.12.2022 12:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda eşini 6 yerinden bıçaklayan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan Meriç Ç.'nin ifadesinde, "Annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlenip bıçakladım" dediği öğrenildi.

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde eve alkollü gelen Meriç Ç., iddiaya göre televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı.

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca, olayın nedeniyle ilgili kredi kartı iddiası ortaya attı

POLİSE TESLİM OLDU

Meriç Ç., kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu.

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca, olayın nedeniyle ilgili kredi kartı iddiası ortaya attı

"ANNEMİN KARTLARINI KULLANIYORDU"

Suç aletiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi İnegöl'de kış lastiği uygulamaları başladı İnegöl'de kış lastiği uygulamaları başladı Fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı Fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı

İnegöl, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca, olayın sebebiyle ilgili kredi kartı iddiasını gündeme getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:01 Ünlü boksör, Mike Tyson'ın dediğini duyunca "R" yaptı! Messi'den hemen özür diledi
13:56 Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı
13:49 Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan taksi sürücüsü, yolun ortasında aracıyla birlikte karantinaya alındı
13:48 Fransız basını yazdı: Türkiye-Suriye sınırına yakın noktalara askeri destek gönderen Rusya, İran ile birlikte Türkiye'ye karşı konum aldı
13:35 Mersin'de sınıf arkadaşının bıçaklayarak öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede acılı anne-baba fenalık geçirdi
13:22 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması
13:15 Şarkıcı Gaye Su Akyol'un röportajını "Erdoğan'ın kabusu" başlığıyla yayınlayan Financial Times, tepkiler sonrası değişikliğe gitti
13:10 Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunu paylaştı: Ya sabır
12:05 Kapıkule'de piyasa değeri 1 milyon 30 bin lira olan trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi
11:57 Kış lastiği uygulamasına uymayıp ceza yiyen otobüsteki görevliden pişkin cevap: Kasıtlı takmadım, sana ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 14:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca, olayın sebebiyle ilgili kredi kartı iddiasını gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement