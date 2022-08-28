Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP il başkanı serbest bırakıldı

- Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin, serbest bırakıldı. Silah ile tehdit iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve kayınpederinin gözaltı süreci devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin (57), dini nikahlı eşi M.A.'yı darp ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alındı. İl başkanı Bilin'in şikayeti üzerine eşi M.A. ve babası N.A. da gözaltına alındı. Silopi ilçesi Dicle Mahallesi 1041'inci Sokak'ta dün gece saatlerinde 'aile içi kavga' olduğu ve şüphelilerin silahlı olabileceği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, dışarıda ihbarda bulunan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin'in eşi M.A. ile karşılaştı.

M.A., polise eşi ile aralarında kasa anahtarı üzerine tartışma yaşandığını, bu sırada babası N.A.'yı aradığını, bunun üzerine eşi Cangir Bilin'in kendisini darp etmeye başladığını söyledi. M.A. ardından kendisini kurtarmak için eşine ait olan uzun namlulu silahı alarak Bilin'i eve kilitlediğini ve dışarı çıktığını belirtti.

M.A., dışarı çıktığı sırada babası N.A.'nın olay yerine geldiğini ve elinde bulunan silahı alıp yukarı çıktığını, babasının peşinden yukarı çıkarak olayın büyümemesi için babasını da birbiriyle bağlantılı olan diğer daireye kilitlediğini aktardı.

Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Cangir Bilin'i gözaltına aldı. Bilin'in şikayeti üzerine M.A. ve babası N.A. da gözaltına alındı. Olayda biri uzun namlulu 2 tüfek de ele geçirildi. Dün geceden beri gözaltında bulunan Bilin serbest bırakılırken, silah ile tehdit iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve kayınpederinin gözaltıları devam ediyor.

(Halil Azizoğlu/İHA)