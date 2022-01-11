Son dakika haberi... Eşini doğuma götüren ambulansı takip ederken kaza yapan baba hayatını kaybetti - Son Dakika

Eşini doğuma götüren ambulansı takip ederken kaza yapan baba hayatını kaybetti

ANTALYA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 Ocak Cumartesi günü, doğum sancısı çeken eşini hastaneye götüren ambulansı motosikleti ile takip eden Nusret Özdemir, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Eşi doğum yaparken, aynı saatlerde ameliyata giren talihsiz adam 3 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü. Nusret Özdemir, 3 gündür süren tedavisinin ardından dünyaya gelen kızını kucağına alamadan hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Ocak Cumartesi günü Gazipaşa ilçesi D 400 kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde ikamet ettikleri evlerinde eşi Selma Özdemir'in doğum sancısı başlaması üzerine sağlık ekiplerini arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir ambulansın gelmesi ile birlikte 07 UV 067 plakalı motosikleti ile ambulansı takip etmeye başladı. Hastaneye yaklaştıkları zaman yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir, Alanya istikametine seyir halinde olan Mahmut Karasu yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Özdemir, ağır yaralandı.

"Eşini kanlar içerisinde gördü"

Çarpmanın etkisiyle 45 metre savrulan Nusret Özdemir, ağır yaralandı. Sancısı tutan hamile eşini götüren ambulanstaki sağlıkçılar kazayı görüp Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile eşi Selma Özdemir, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nusret Özdemir önce Gazipaşa Devlet Hastanesi ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"Talihsiz adam ameliyattayken bebeği dünyaya geldi"

Kaza sonucu ağır yaralanan talihsiz adam Alanya'da sevk edildiği hastanede ameliyata alındı. Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu esnada, eşi Selma Özdemir Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi. Ameliyattan çıktıktan sonra baba olduğunu öğrenen Özdemir, "Allah beni çocuğuma bağışladı. Büyük kaza atlattım" dedi.

Tedavisinin 3. Gününde baba Özdemir, bebeğini kucağına alamadan dün gece saat 03.00 sularında hayatını kaybetti.

"Öğretmeninin paylaşımı yürekleri dağladı"

Nusret Özdemir'in ilkokul öğretmeninin paylaşımı yürekleri dağladı. Özdemir'in öğretmeni Mustafa Gazioğlu, sosyal medyadaki paylaşımında "Allah'ım ben yaşarken öğrencilerimin canını alma. Allah'ım sıralı ölüm ver, diye kaç kere dua ettim. Dualarım kabul olmadı. Ölüm sırası sendeymiş Nusretim. Gözlerinden öpüyorum paşam" ifadelerini kullandı.