Üye Girişi
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası - Son Dakika

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası

05.02.2022 17:21
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini dövdüğünü iddia etti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini dövdüğünü iddia etti. Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Parmağım kırılmak üzereydi" dedi. İddialar üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Hurmacı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddia edildi. Sarıyer Jandarma Komutanlığına başvuran eski futbolcunun eşi Mihriban Hurmacı, şiddete uğradığını iddia etti. Hurmacı'nın iddiası üzerine Sarıyer Jandarma Komutanlığı ekipleri eski futbolcuyu gözaltına alarak ifadesini aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edildiği öğrenilen Özer Hurmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan darp iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Mihriban Hurmacı, "Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim, benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce, 'Nasıl böyle bir şey olabilir?' diyordum, başıma geldi. Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var, evdeyim. Şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın!' diyenler; ben değilim konu sadece, bir sürü kadın var bu durumu yaşayan" dedi.

"Mihriban Hurmacı, saldırmış ve Özer Hurmacı'nın parmağını koparırcasına ısırmıştır"

Öte yandan iddialara ilişkin ünlü futbolcunun avukatı da yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir. 03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir türlü sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır" denildi.

"DARP, TEHDİT VE HAKARET İDDİALARI GERÇEK DEĞİL"

Avukat Esennur Ezgi tarafından yapılan açıklamada devamla, "Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

(İHA)

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası
Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası

YORUMLAR
500

Özer Hurmacı, Trabzonspor, Jandarma, Sarıyer, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:02 İYİ Partili Koray Aydın'dan büyük iddia: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 19:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement