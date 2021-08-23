Üye Girişi
Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi - Son Dakika

Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi

23.08.2021 11:24

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp yaşamına son veren kişi birlikte toprağa verildi. Anne ile 2 yaşındaki oğlunun yan yana, babanın ise 5 metre uzağa defnedilmesi dikkat çekti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgunda işlemleri tamamlanan ailenin fertleri, yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Dadak köyüne götürüldü.

BABA 5 METRE UZAKLARINA DEFNEDİLDİ

Anne, baba ve çocuk, Dadak Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. Anne ile 2 yaşındaki oğlu Egemen Meydan yan yana, baba ise 5 metre uzakta toprağa verildi.

DİĞER ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Ailenin olay sırasında hayvan güttükleri için katliamdan kurtulduğu belirtilen diğer iki oğlunun ise Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Dadak köyünde yaşayan Hanife Meydan (36) ile oğlu Egemen Meydan (2) evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Hanife Meydan'ın eşi Mehmet Meydan ise (47) evin merdiven boşluğunda kablo ile asılı olarak bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Meydan'ın olay yerinde bulunan tabanca ile eşini ve oğlunu öldürdükten sonra hayatına son verdiği belirlenmişti.

Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi
Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi
Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi

Devlet Hastanesi, Karahisar, Adli Tıp, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor 12:32 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu 12:28 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor 12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti 11:56 Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı 11:15 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 10:51 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü 10:45 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız 10:06 Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız

Son Dakika Haberleri
12:33 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı
12:31 Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor
12:29 Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak
12:27 Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin çekilme süresi gecikirse ne olacak? Taliban sözcüsü çok net konuştu
12:23 Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
12:09 Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
11:56 Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den yıllar sonra gelen bomba itiraf: Fatih Terim bize gelecekti
11:50 Meteoroloji'den 11 ilimize sağanak yağış uyarısı: Vatandaşlarımız dikkatli olsun
11:39 Rizespor, Oğulcan konusunda topu Galatasaray'a attı: Biz anlaşmıştık
11:23 Falcao'nun eşinin yaptığı "Gidiyoruz" paylaşımından sonra ayrılık iddiası anında yalanladı
11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı 11 yaşındaki kahraman Bünyemin, sürünerek girdiği kayanın altında sıkışan yavru köpekleri kurtardı         
12:33
Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak Avrupa Ligi'ndeki Helsinki - Fenerbahçe karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanacak         
12:30
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor Köylüler, kurdukları güneş paneli sayesinde ayda 10 bin TL tasarruf elde ediyor         
12:08
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı         
11:53
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı         
09:52
Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı         
09:40
Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler         
08:19
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 12:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar eden baba, ailesinden 5 metre uzağa defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement