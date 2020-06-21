Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip - Son Dakika

Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip

Antalya'da dolandırıcıların "Genç Çiftçi Projesi'nden 50 bin ila 150 bin lira arasında hibe kazanabilirsiniz" mesajıyla dolandırılan adamın eşi, projeyi araştırıp devletten aldığı destek ile kendi işinin patronu oldu. 2 dönümlük serası olan kadın "Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu" dedi.

Antalya'da "Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı 30 bin liralık hibeyle kendi işinin patronu olan girişimci kadın, 2 dönümlük sera kurdu. Eşinin dolandırılması üzerine projeyi araştırdığını belirten girişimci kadın, "Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu" dedi.

Kepez ilçesinde 29 yaşındaki Perihan Köse, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim görürken babasının hayatını kaybetmesi üzerine tahsilini 3. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. 6 yıl önce evlenen Köse, bir kız çocuğu dünyaya getirdikten 4 saat sonra annesinin trafik kazasında öldüğü haberini aldı. Aynı yıl geçirdiği ev kazası sonucu boynunda kırık oluşan Köse, kendisine bakmak için oteldeki işinden ayrılmak zorunda kalan eşi Ali Köse'nin desteğiyle tekrar sağlığına kavuştu.

Eşinin dolandırıldığı mesaj ona ilham kaynağı oldu! Şimdilerde kendi serası var

EŞİNİ DOLANDIRILINCA PROJEYİ ARAŞTIRDI

İşsiz kaldığı için sıkıntılı günler geçiren Ali Köse, telefonuna dolandırıcıların gönderdiği "Genç Çiftçi Projesi'nden 50 bin ila 150 bin lira arasında hibe kazanabilirsiniz" mesajıyla umutlandı.

Eşinin "Dolandırıcı olabilirler" uyarısına rağmen istenen 2 bin lirayı ve evrakı postayla verilen adrese gönderen Köse, çok geçmeden dolandırıldığını anladı. Mesajda belirtilen projeyi araştırmaya başlayan Perihan Köse, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştükten sonra 2017'de "Genç Çiftçi Projesi'ne başvurusunu yaptı. Başvurusu uygun görülen Köse, devletin verdiği 30 bin liralık hibeyle 2 dönüm araziye sera kurdu.

"Her şerde bir hayır vardır" sözünü gerçeğe dönüştüren Köse çifti, seralarında ürettiklerini sebzeleri satarak rahat ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

Eşinin dolandırıldığı mesaj ona ilham kaynağı oldu! Şimdilerde kendi serası var

"DEVLET DESTEĞİYLE DİMDİK AYAKTA DURDUM"

Perihan Köse, yaptığı açıklamada, eşinin telefonuna dolandırıcıların gönderdiği bir mesajın hayatlarını değiştirdiğini söyledi.

Dolandırılınca ilk başta hayal kırıklığına uğradıklarını ancak projenin avantajlarını öğrenince üzüntülerinin geçtiğini dile getiren Köse, "Kim bu devirde bu parayı verir ki? Allah devletimizden razı olsun. Çiftçiliği bilmiyordum. 'Yapamazsın.' dediler. Ben de 'Yaparım.' dedim, inatlaştım. Devletin verdiği destekle kendi ayaklarımın üstünde dimdik durdum." dedi.

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen eşiyle her zaman birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Köse, başarının azimle çalışınca elde edildiğini kaydetti.

Eşinin dolandırıldığı mesaj ona ilham kaynağı oldu! Şimdilerde kendi serası var

"TÜM EV KADINLARI 'TOPRAĞIN SULTANI' OLABİLİRLER"

Kredi borcu bulunduğunu ve borçlarını bitirir bitirmez hayvancılık desteği almak istediğini de anlatan genç kadın girişimci, şunları ifade etti: "Şimdi kendi işimizin patronuyuz. Kimse 'Şöyle yapın, böyle yapın.' demiyor. Destek alamasaydık, başkalarının yerinde işçilik yapıyor olacaktık. İşimizi büyütmeyi ve hayvancılık işine girmeyi, koyun desteği almayı istiyorum. Rahmetli annemle babamın hayallerini devletimin sayesinde gerçekleştirdim. Tüm ev kadınlarına sesleniyorum, evde boş durmaktansa Genç Çiftçi Projesi ile 'toprağın sultanları' olabilirler. Toprak hayattır, toprağa hayat katanlar da kadınlardır."

"İSTEDİKTEN SONRA HER ŞEY OLUYOR"

Ali Köse de eşinin girişimleriyle işçilikten kurtularak kendi işinin başına geçtiğini söyledi. Çiftçiliği çok sevdiğini ve eşiyle tarımla ilgili her türlü eğitimi almaya devam ettiklerini kaydeden Köse, "Allah'a çok şükür. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstedikten sonra her şey oluyor." diye konuştu.

Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Antalya, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 07:56 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip - Son Dakika Ekonomi

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