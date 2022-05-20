Eski Almanya Başbakanı Schröder, Rosneft yönetim kurulundan ayrıldı - Son Dakika
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Eski Almanya Başbakanı Schröder, Rosneft yönetim kurulundan ayrıldı

20.05.2022 14:52
Eski Almanya Başbakanı Schröder, Rosneft yönetim kurulundan ayrıldı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını bildirdi.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, Schröder'in, şirketteki yönetim kurulu üyeliği görevini artık yerine getiremeyeceğini Rosneft'e bildirdiği belirtildi.

Schröder'in kararının anlayışla karşılandığı ifade edilen açıklamada, Schröder'in şirkete önemli katkılarda bulunduğu ve hizmetleri için kendisine teşekkür edildiği bilgisi verildi.

Rus hükümetinin yüzde 51 hissesinin bulunduğu Rosneft, üretim hacmi ve rezerv bakımından Rusya'nın en büyük, dünyanın da sayılı petrol şirketleri arasında yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "arkadaşı" olarak nitelendiren Schröder, bu yakınlık nedeniyle Batılı ülkelerde zaman zaman eleştiriliyordu.

Almanya'da Federal Meclis dün, emekli olduktan sonra Schröder'e verilen bazı özel hakların geri alındığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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