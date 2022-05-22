Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın Yeğeni Gözde Sazak İyi Parti'ye Katıldı - Son Dakika
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Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın Yeğeni Gözde Sazak İyi Parti'ye Katıldı

22.05.2022 18:53
Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın Yeğeni Gözde Sazak İyi Parti'ye Katıldı

İYİ Parti, eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile Gün Sazak’ın yeğeni Gözde Sazak'ın partiye üye olduğunu açıkladı.

İYİ Parti, eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Sazak'ın partiye üye olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki 100 bininci ve diğer yeni üyelerine, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün törenle rozet taktı. İYİ Parti'den konuya ilişkin bugün yapılan yazılı açıklamada, partiye katılanlar arasında, FETÖ'nün 'kumpas davaları' olarak Ergenekon, Balyoz, hipnozla işkence, sahtecilik ve yağma davalarından toplam 37,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ile 27 Mayıs 1980'de öldürülen dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğin Gözde Sazak'ın da olduğu bildirildi.

Açıklamada, İYİ Parti'ye katılan diğer isimlerin ise Ayşe Çebi, Kağan Boyacıoğlu, Necdet Tekin, Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Emin Özkurt olduğu duyuruldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın Yeğeni Gözde Sazak İyi Parti'ye Katıldı - Son Dakika


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