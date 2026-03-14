Eski bakan yardımcısı Niyazi Acar yargıtay üyesi oldu

Yargıtay üyeliklerine 8 yeni ismin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'ndan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 yeni yargıtay üyeliği kadrosuna seçim yapılması görüşülerek;
Yargıtay Üyeliği'ne getirilen isimlerden Niyazi Acar, Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Acar, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yardımcıları arasında yer alıyordu.
1968 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğan Niyazi Acar, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Acar, hukuk alanında uzun yıllar farklı görevlerde bulunarak önemli bir tecrübe kazandı.
Meslek hayatının büyük bölümünü Ankara'daki merkezi birimlerde sürdüren Acar, yargı teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde önemli sorumluluklar üstlendi. Bu süreçte Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü görevini yürüten Acar, Türk hukuk mevzuatının hazırlanması ve düzenlenmesi çalışmalarında aktif rol aldı.
Daha sonra Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Niyazi Acar, bu görevin ardından yüksek yargı üyeliği için aday gösterildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan listeye göre Acar, HSK Genel Kurulu kararıyla Yargıtay Üyeliğine seçildi.
