Eski bakan yardımcısı Niyazi Acar yargıtay üyesi oldu
Eski bakan yardımcısı Niyazi Acar yargıtay üyesi oldu

14.03.2026 13:33
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 yeni üye seçti. Seçilen isimler arasında Adalet Bakanlığı eski bakan yardımcısı Niyazi Acar da bulunuyor.

Yargıtay üyeliklerine 8 yeni ismin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'ndan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 yeni yargıtay üyeliği kadrosuna seçim yapılması görüşülerek;

  • Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,
  • Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes,
  • Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı,
  • Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar,
  • İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya,
  • Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun,
  • Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna,
  • Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı'nın yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Yargıtay Üyeliği'ne getirilen isimlerden Niyazi Acar, Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Acar, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yardımcıları arasında yer alıyordu.

NİYAZİ ACAR KİMDİR?

1968 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğan Niyazi Acar, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Acar, hukuk alanında uzun yıllar farklı görevlerde bulunarak önemli bir tecrübe kazandı.

Meslek hayatının büyük bölümünü Ankara'daki merkezi birimlerde sürdüren Acar, yargı teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra Adalet Bakanlığı bünyesinde önemli sorumluluklar üstlendi. Bu süreçte Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü görevini yürüten Acar, Türk hukuk mevzuatının hazırlanması ve düzenlenmesi çalışmalarında aktif rol aldı.

Daha sonra Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Niyazi Acar, bu görevin ardından yüksek yargı üyeliği için aday gösterildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan listeye göre Acar, HSK Genel Kurulu kararıyla Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    ne kadar adaletli 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Birini akrabasımi ne bu simdi ne alaka haber değeri 0 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
