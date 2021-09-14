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Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu - Son Dakika

Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu

14.09.2021 08:09
Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu, System.String[]

Devlet eski Bakanı Aydınlı Yüksel Yalova Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı'na atandı.

Devlet eski Bakanı Aydınlı Yüksel Yalova Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı'na atandı.

1999-2002 döneminde 57'nci Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yapan, Aydın eski milletvekili, TBMM eski başkanvekili Yüksel Yalova, ADÜ İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı oldu. Aydın'ın yetiştirdiği önemli siyasetçilerden olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Yalova'nın dekanlığa atanması Aydınlılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vekaleten ataması gerçekleştirilen Yalova'nın kısa süre içerisinde YÖK tarafından asaleten atanmasının beklendiği öğrenildi. - AYDIN

Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu
Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu
Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu

Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksel Yalova, Yalova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Bakan Yüksel Yalova ADÜ'de dekan oldu - Son Dakika
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