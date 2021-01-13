Eski Barcelona Başkanı Laporta: Yıllar önce Ronaldo'yu alma şansımız vardı

"Cristiano Ronaldo ile 17 milyon euro karşılığında sözleşme imzalama şansım vardı ama bunu ressettim" bu sözler Barcelona'nın eski başkanı Joan Laporta'ya ati.

Barcelona'ya Manchester United'a katılmadan önce Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzalama şansı verildiğini iddia eden eski başkan Laporta, Portekiz'i kaçırdığı için pişman olmadığını da dile getirdi.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a henüz 18 yaşında transfer olan Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde bir çok başarıya imza attı. Portekizli yıldız, İngiliz kulübüyle 3 Premier Lig şampiyonluğu, 2 İngiliz Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı. Real Madrid'de dünya yıldızı haline gelen ve hem İspanya'da hem de Avrupa'da birçok kupa kazanan Ronaldo'nun bireysel olarak da 5 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.

MESSİ'YLE TAKIM ARKADAŞI OLACAKTI

Cristiano Ronaldo'nun 2003 yılında Barcelona'ya transfer olsaydı bir sezon sonra Barcelona'da A takıma yükselen Lionel Messi ile takım arkadaşı olacaktı.

7 YIL BARCELONA BAŞKANLIĞI YAPTI

2003 yılında Barcelona'ya başkan seçilen Joan Laporta, 2010 yılına kadar 7 sene boyunca bu görevi üstlendi.