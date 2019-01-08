Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Taziye Ziyareti
1 saat önce
Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gercüş ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.
Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gercüş ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.
Şimşek, Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde hayatını kaybeden Seyfettin Turan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
Taziye ziyaretine Kaymakam Mevlüt Şekerci de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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