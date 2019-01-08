Son Dakika Haberleri: Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Taziye Ziyareti

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Taziye Ziyareti

1 saat önce

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gercüş ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Taziye Ziyareti, System.String[]
Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gercüş ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Şimşek, Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde hayatını kaybeden Seyfettin Turan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretine Kaymakam Mevlüt Şekerci de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: AA

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