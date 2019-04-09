Eski Başsavcı Hakkında Açılan Tazminat Davasında Hsk'nın Kararı Beklenecek

ESKİ Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'e, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü tarafından, haklarında 'FETÖ ile irtibatlı oldukları' iddiasıyla ihbar mektubu yazdırarak, savcılığa gönderdiği iddiasıyla açılan tazminat davasında, Hakimler ve...

ESKİ Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'e, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü tarafından, haklarında 'FETÖ ile irtibatlı oldukları' iddiasıyla ihbar mektubu yazdırarak, savcılığa gönderdiği iddiasıyla açılan tazminat davasında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca(HSK) yürütülen soruşturmanın tamamlanması beklenecek.



Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen toplam 10 bin TL'lik tazminat davasına Yücel ve Tütüncü ile Mustafa Küçük'ün avukatları katıldı. Hakim, ilk duruşmada Mustafa Küçük hakkında HSK tarafından başlatılan soruşturmanın hangi aşamada olduğunun sorulması yönünde karar alındığını hatırlatarak, gelen cevap yazısında soruşturmanın halen sürdüğünün bildirildiğini ifade etti. Hakim, soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 16 Eylül gününe erteledi.



100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel ve Cumhuriyet Savcısı Serhat Tütüncü haklarında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na 13 Mayıs 2016 tarihinde gönderilen ve FETÖ ile irtibatları olduğu iddia edilen mektup üzerine Mustafa Küçük'ten şikayetçi oldu. HSK, soruşturma başlatarak, müfettiş görevlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Mustafa Küçük, soruşturma devam ederken emekli oldu.



Yücel ve Tütüncü, ayrıca Mustafa Küçük hakkında 50'şer bin TL'den toplam 100 bin TL'lik tazminat davası açmış, dava 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.



- Kocaeli

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