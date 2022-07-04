Eski çalıştığı yeri bastı, tüm camları tek tek kırdı!

Sabah karşı saat 05.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 iş yerinin camını tek tek kırdı.

DÜKKANLARDAN SONRA ARAÇ CAMLARINI DA KIRDI

Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı. Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen çalışanlar ve sahipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Şoku atlayan iş yeri sahiplerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın Adem K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahsın evine giden Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahsı yakaladı.

ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şahsa "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.