Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu hizmete giriyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem'de hayata geçireceği ve inşaatı tamamlanmak üzere olan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu'nu inceledi.

Gençlere, yaşlılara ve kadınlara yönelik güzel bir sosyal tesisi yakında hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şu anda İldem Bölgesinde Melikgazi İlçe Başkanımız Gökhan Ülke Bey ile birlikte yaptığımız projeleri geziyoruz. İldem'e büyük rahatlık sağlayacak ve ilk örneğini pilot olarak burada yaptığımız kütüphanemizin inşaatı tamamlanmak üzere. Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu mahalleye güzel bir sosyal alan olarak kazandırılacak. Hem de bizim kütüphane ve gençlerle ilgili büyük hedeflerimiz var. Gençlerimize ders çalışma imkanı ortamı sağlayacak kütüphanemizi burada yaptık. Neredeyse bitmek üzere, inşallah birkaç hafta içerisinde tamamen toparlanacak ve tefrişine başlayacağız. Gençlerimize, yaşlılarımıza ve hanımlarımıza da güzel bir imkan sağlamış oluyoruz. Kısa sürede binanın yapımı tamamlandı. Ben mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak yaptığımız her iş Melikgazi'mize değer" dedi.

Melikgazi'de farklı bölgelerde 6 tane Akıl Küpü Kütüphane çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bir tanesini belediyemizin tiyatro salonunun altına yaptık. Burası sürekli açık olacak. Tefrişine başlandı. Aynı zamanda Danişment, Necip fazıl, Tınaztepe sosyal tesislerimizde Akıl küpü Kütüphanemiz tamamlandı. Aynı zamanda da Mimsin'de ile Necmettin Erbakan Parkı'nın hemen yan tarafında bu projeye benzer bir proje daha yapıyoruz. Mahallelerimizin daha canlandırmak gençlerimizi mahallede tutup ders çalışmalarına imkan tanıyacak güzel projeler yapıyoruz. İnşallah tamamlandığında hep birlikte açılışında yaparız. Hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu. - KAYSERİ