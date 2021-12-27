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Eski damat dehşeti yaşattı! Ayrıldığı eşinin otomobilini yakmak için gitti, kayınpederini kalbinden bıçakladı - Son Dakika

Eski damat dehşeti yaşattı! Ayrıldığı eşinin otomobilini yakmak için gitti, kayınpederini kalbinden bıçakladı

27.12.2021 15:52

Gaziantep'te, eski eşinin otomobilini yakmak için iş yerine giden Mehmet Aslan, kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederi Bekir Yıldırım'ı kalbinden bıçakladı. Babasının öldürülmesinin ardından konuşan Hatice Yıldırım, ''Asıl hedef bendim, babam benim için kendisini feda etti" diye konuştu.

Gaziantep Fıstıklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Aslan (37) geçen yıl boşandığı eski eşi Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti. Hatice Yıldırım'ın şehir dışında kardeşinin yanına gittiğini öğrenen Mehmet Aslan, daha sonra dışarı çıkarak eski eşinin aracının üzerine benzin döküp ateşe vereceğini söyledi. Bu durumu görenlerin telefonla ulaştığı Hatice Yıldırım, babasını arayarak konuyu anlattı.

Eski eşinin aracını yakmaya kalkıştı, engelleyen babasını öldürdü

ESKİ KAYINPEDERİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Telefonun ardından kızının işlettiği kuaföre giden Bekir Yıldırım ile eski damadı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Aslan yanındaki bıçakla eski kayınpederini göğsünden bıçakladı. Bekir Yıldırım, aldığı 5 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Aslan ise kaçtı.

Eski eşinin aracını yakmaya kalkıştı, engelleyen babasını öldürdü

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Aslan ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eski eşinin aracını yakmaya kalkıştı, engelleyen babasını öldürdü


''TEHDİTLERİ NEDENİYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM''

Babasının ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım, eski eşinin asıl hedefinin kendini öldürmek olduğunu söyledi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir yıl önce boşandıklarını ve eski eşinin yurt dışına gittiğini anlatan Hatice Yıldırım, "3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye geri döndü ve çocuklarımızı görmek istediğini söyledi. Ama çocuklarım babalarıyla görüşmek istemiyordu. Çocukların görüşmek istemediğini söyleyince beni tehdit etmeye başladı. Tehditler yüzünden 1,5 ay önce mahkemeye başvurdum ve uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen tehditlerini sürdürüyordu" dedi.

Eski eşinin aracını yakmaya kalkıştı, engelleyen babasını öldürdü

''HEDEFİ BENDİM BABAM KENDİSİNİ FEDA ETTİ''

Hafta sonu kardeşinin yanına gittiğini ve eski eşinin iş yerine gelip, aracını yakacağını söylemesi üzerine babasını aradığını anlatan Hatice Yıldırım, "Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. Çocuklarım kendisi ile görüşmek istemediği için beni iş yerimi ve aracımı yakmakla tehdit etti. Sonra iş yerine gitmiş ve aracıma benzin dökmüş. Olayı duyunca babama haber verdim. Babam gidince aralarında tartışma çıkıyor. Tartıştıktan sonra babamı beş defa bıçaklayarak öldürmüş. Oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışında olduğum için bunu yapamadı. Hedef bendim, babam benim için kendisini feda etti" diye konuştu. Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Mehmet Aslan'ın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

Eski eşinin aracını yakmaya kalkıştı, engelleyen babasını öldürdü
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Hatice Yıldırım, Bekir Yıldırım, Mehmet Aslan, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski damat dehşeti yaşattı! Ayrıldığı eşinin otomobilini yakmak için gitti, kayınpederini kalbinden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski damat dehşeti yaşattı! Ayrıldığı eşinin otomobilini yakmak için gitti, kayınpederini kalbinden bıçakladı - Son Dakika
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