Eski Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Stoejberg'ın milletvekilliği düşürüldü - Son Dakika

Danimarka Parlamentosunda bağımsız milletvekili olarak görev yapan eski Göç ve Uyum Bakanı Inger Stoejberg'ın milletvekilliği düşürüldü.

Yüce Divan'da 13 Aralık'ta yargılanan ve sığınmacı 23 genç çifti ayırmaktan 60 gün hapis cezasına çarptırılan Stoejberg, parlamentodan da ihraç edilerek milletvekilliği düşürüldü.

Bugün parlamentodan yapılan oylamada milletvekillerin büyük çoğunluğu Stoejberg'in aleyhinde oy kullandı.

Böylece Stoejberg, 1953'ten beri meclisten ihraç edilen 5'inci Danimarkalı milletvekili oldu.

Dokunulmazlığı da kaldırılan Stoejberg'in 60 günlük hapis cezasının ev hapsine çevrilmesi bekleniyor.

Danimarka'da 2015-2019 yıllarında Göç ve Uyum Bakanlığı yapan İnger Stoejberg, Suriye'de iç savaşın ardından başlayan sığınmacı krizinin yaşandığı 2015 yılında, ülkeye giren sığınmacıların ziynet eşyalarına el konulması kararının alınmasında başrol oynamıştı.

Yabancılara yönelik sert kararları pasta keserek kutlayan Stoejberg'in başında bulunduğu Göç ve Uyum Bakanlığı, 10 Şubat 2016'da bir basın bildirisi yayınlamış ve ülkeye gelen sığınmacı çiftlerden herhangi birinin 18 yaşından küçük olması durumunda, çiftlerin birbirinden zorla ayrılacağını bildirmişti.

Uluslararası hukuka aykırı

Bakanlığa bağlı birimler, talimat üzerine 18 yaşından küçük sığınmacı çiftleri zorla ayırmaya başlamıştı. Zorla boşandırılan eşler, farklı sığınmacı kamplarına gönderilmişti.

Kararın uluslararası hukuka ve Danimarka yasalarına aykırı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2019 yılında hükümeti devralan Sosyal Demokrat Parti, Stoejberg'e yönelik parlamentoda komisyon kurdurmuştu. Komisyon raporu doğrultusunda 13 Aralık'ta Yüce Divan'da yargılanan Stoejberg, 60 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 Şubat muhafazakar Liberal Partisi'nden istifa eden Stoejberg, bağımsız milletvekili olarak mecliste görev yapıyordu.