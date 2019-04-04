Eski Danıştay Üyesine Hapis Cezası

Eski Danıştay üyesi Resul Çomoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Danıştay üyesi Resul Çomoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Çomoğlu ile avukatı katıldı.



Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çomoğlu, hakkındaki iddiaları reddetti.



Çomoğlu ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



Karar



Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Resul Çomoğlu'na, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 7 yıl 6 aya indirildi.



Tutuklulukta geçirilen süreyi, verilen ceza miktarını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, Çomoğlu hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi.



Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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