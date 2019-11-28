Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı sırasında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi İzmir'de anıldı.

İzmir Barosu Başkanlığı önünde toplanan avukatlar adına konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmazer, Elçi'yi 4. ölüm yılında anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Elçi'nin 49 yıllık kısa yaşamında çok sayıda kritik davada mağdurların avukatlığını yaptığını ifade eden Yılmazer, Elçi'nin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamanın ardından hedef gösterildiğini ve katledildiğini iddia etti.

Yılmazer, Elçi'nin katillerinin aradan geçen 4 yılda yargı önüne çıkarılmadığını savunarak, olay yeri incelemesinin uygun şekilde yapılmadığını, işlemlerde delil karartıldığına dair ciddi şüpheler oluştuğunu ileri sürdü.

Yılmazer, şunları kaydetti:

"Bizler, Tahir Elçi'nin dostları ve meslektaşları olarak onun insan haklarına saygılı, demokratik bir ülkede yaşama arzusunu gerçekleştirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Avukat Tahir Elçi cinayeti dosyasını, hayatı boyunca çözülmesi için çabaladığı faili meçhuller arasına yazdırmayacağız."