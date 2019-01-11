Son Dakika Haberleri: Eski Dünya 1 Numarası Murray Gözyaşları İçinde Bu Yıl Tenise Veda Edebileceğini Açıkladı

Eski Dünya 1 Numarası Murray Gözyaşları İçinde Bu Yıl Tenise Veda Edebileceğini Açıkladı

26 dakika önce

Eski dünya 1 numarası Andy Murray, gözyaşları içinde Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tenise veda edebileceğini açıkladı.

Eski dünya 1 numarası Andy Murray, gözyaşları içinde Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tenise veda edebileceğini açıkladı…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/11/esk...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:26 Kaynak: Youtube

Avustralya, Andy Murray, Tenis, Spor, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:52:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Dünya 1 Numarası Murray Gözyaşları İçinde Bu Yıl Tenise Veda Edebileceğini Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]