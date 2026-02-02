Eski Eş Saldırdı, Darp Raporu Aldı

ADANA'da Tuğba Doğan (36), hafta sonu aldığı çocuklarını teslim ederken eski eşi Y.E.D (36) tarafından 'Çocuklara iyi bak' dediği için çıkan tartışmada darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Darp raporu alan Doğan, sürekli tehdit edildiğini belirterek, "Eski eşim araçtan inip sokak ortasında bana saldırdı. Yetkililerden destek bekliyorum, sürekli tehdit ediliyorum" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba Doğan, sömestir tatilini, velayeti 7 yıl önce boşandığı esnaf eşi Y.E.D.'de olan 9 ve 14 yaşlarındaki çocuklarıyla geçirdi. Tatilin bitmesi üzerine Y.E.D., çocuklarını teslim almak için yeni eşiyle birlikte otomobille Tuğba Doğan'ın evine gitti. Doğan'ın, Y.E.D.'ye 'Çocuklara iyi bak' demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E.D., aracından inerek Doğan'ı çocuklarının gözü önünde darbetti. Y.E.D., olayın ardından çocuklarından birini alarak otomobile bindirdi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Y.E.D.'nin Doğan'ı darbettiği, Doğan'ın kendini savunmak amacıyla Y.E.D.'ye ve otomobilin camına vurduğu anlar yer aldı. Olayın ardından hastaneye giden Tuğba Doğan, darp raporu alarak Y.E.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BANA SALDIRMASINI EŞİ İSTEDİ'

Olayı anlatan Tuğba Doğan, çocuklarına yeterince iyi bakılmadığı gerekçesiyle tartışma yaşadıklarını söyledi. Doğan, "Çocukları babalarına teslim edecektim. Çocukların psikolojilerinin çok bozulduğunu görünce 'Biraz daha iyi ilgilenebilir misiniz?' dedim. Bunun üzerine yanında bulunan eşi, 'Başkasından peydahlayıp kocama mı yutturdun?' ifadelerini kullandı ve eski eşimi dolduruşa getirdi. Sonrasında tartışma başladı. Elimi aracın camına sıkıştırmaya çalıştı. Ben bağırınca, yanındaki eşinin bana saldırmasını istediğini duydum. Eski eşim de araçtan inerek sokak ortasında beni dövmeye başladı. Kafamı caddenin başındaki duvarlara vurdu. Bana saldırmasına tepki gösteren oğluma da vurdu. Ardından oğlumu zorla arabaya bindirerek götürdü" dedi.

'ÇOCUKLARI HER ALMAMDA SORUN YAŞIYORUM'

Doğan, eski eşinin çocukları görmesi konusunda kendisine sürekli zorluk çıkardığını öne sürdü. Yaklaşık 7 yıldır ayrı yaşadıklarını belirten Doğan, "İki oğlum var ve velayet babalarında. Hafta sonları çocuklarımı alıyorum ancak sürekli engel oluyorlar. İşe gittiğim için alamazsam bir daha göstermiyorlar. Çocukları bana karşı dolduruyorlar. Sürekli polis ve adliyelerle uğraştırıyorlar. 'Taksi tut, çocuğunu al', 'Git dava aç' gibi sözlerle sürekli önümü yokuşa sürüyorlar. Çocuklarımın psikolojileriyle çok oynadılar, artık normal değiller. Sürekli suçlu arar hale geldiler. Bu olaydan önce beni arayıp, 'Çocuklardan bıktım, 8 yıldır ben baktım, artık sen bak' dedi. Ben de maddi gücüm olmadığını, çocukların yıllardır onun düzenine alıştığını ve bu düzeni bozmak istemediğimi söyledim. Bunun ardından olay yaşandı" dedi.

Olayın ardından suç duyurusunda bulunduğunu belirten Doğan, "Burnum kanıyordu. Eve gidip yüzümü yıkadım. Yaklaşık bir saat sonra ambulans geldi ve müdahalede bulundu. Ardından polis geldi ve beni aldı. Önce hastaneye götürüldüm. Yüzüm kıpkırmızıydı, alnımda ciddi bir şişlik vardı. Darp izlerime bakıldı, tetanos aşısı yapıldı, kan tahlilleri alındı. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" dedi.

'SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUM'

Yetkililerden destek beklediğini dile getiren Doğan, "Ben çocuğumu bu işin içine çekmek istemiyorum, sadece kendi hakkımı arıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum: Sürekli tehdit ediliyorum, sürekli şiddete maruz kalıyorum. Artık ben de mutlu olmak istiyorum. Benim ve çocuklarımın hayatını elimizden almasınlar" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,