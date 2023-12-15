Eski eşi Tom Cruise ile aşk yaşayan Rus Oligark\'tan Cruise uyarı: Kesenin ağzını sonuna kadar açmalısın

Eski karısı Tom Cruise'la öpüşürken görülen Rus oligark ve iş insanı Dmitry Tsetkov, eski eşinin lükse çok düşküm olduğunu bu nedenle Cruise'nin kesenin ağzı sonuna kadar açması gerektiğini söyledi.

61 yaşındaki Cruise, Londra'daki Mayfair'deki bir partide sosyetik Elsina Khayrova (36) ile yakınlaşırken görüldü. 27 milyon sterlinlik Surrey malikanesinden MailOnline'a özel olarak konuşan iş adamı Tsetkov şunları söyledi: 'Kiminle olursa olsun, Tom Cruise veya başkası,Elsina hayattaki en güzel şeyleri sevdiğini, pahalı ve lüks bir zevke sahip olduğunu bilmelidirler. Tom gözlerini ve cüzdanını sonuna kadar açık tutmalı.'

Servetini elmas ve madencilikten kazanan 43 yaşındaki Tsetkov, üç yıl süren boşanma davasının kendisine 150 milyon sterline mal olduğunu iddia etti.

Eşiyle birlikteyken servetinin 200 milyon sterline sahip olan Tsetkov, eşiyle yaşadığı boşanma sürecinin kendisine pahalıya mal olduğunu bu nedenle servetinin bir kaç yıl içinde 50 milyon sterline düştüğünü söyledi.

, daha sonra 50 milyon sterline düştüğünü, çünkü yasal masrafları ödemek için varlıklarını satmak ya da karısına devretmek zorunda kaldığını gördüğünü söylüyor.

Tsetkov, eski Elsina'nın boşanma aşamasında 1 milyon sterlin değerindeki çanta koleksiyonu dahil bir çok lüks eşyayı sakladığını söyledi.