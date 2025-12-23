Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Konya'da boşandığı Bahriye Kalaycı'yı (25) 55 bıçak darbesiyle öldüren Fatih Uluşan (27) hakkında savcı, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

CİNAYETİ BOŞ ARAZİDE İŞLEDİ

Olay, 2 Kasım 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde meydana geldi. Fatih Uluşan, 2023 yılında boşandığı ve 1 çocuk annesi olan Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Uluşan, eski eşini konuşma bahanesiyle aracına aldıktan sonra boş bir araziye götürdü. Burada çıkan tartışma sırasında Kalaycı'yı 55 kez bıçakladı. Aynı bıçakla kendisini de boynundan yaraladı.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Uluşan'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bahriye Kalaycı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih Uluşan ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Fatih Uluşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK: ÖNCEDEN TASARLADI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Uluşan hakkında Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanığın suç eşyalarını önceden temin ettiği, eylemi soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği ve Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesi bulunduğu belirtildi.

AİLE DURUŞMADA KONUŞTU

Bugün görülen duruşmaya, Bahriye Kalaycı'nın annesi Elife Kalaycı, babası Ahmet Kalaycı, tutuklu sanık Fatih Uluşan ve taraf avukatları katıldı.

Baba Ahmet Kalaycı, duruşmada yaptığı konuşmada, "Bu adam kızımı öldüreceğini biliyordu. Kamerayı tek açıya sabitledi. Yanına iki bıçak almış. Bıçakladıktan sonra başında oturup sigara içerek ölmesini beklemiş. 55 yerinden bıçaklamanın neresi sadakat?" dedi.

SANIK: PİŞMANIM

Duruşmada savunma yapan Fatih Uluşan ise pişman olduğunu söyledi.

SAVCIDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmaması gerektiğini vurguladı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunmalarını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.