Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş - Son Dakika
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Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş

02.03.2022 18:46
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş

DENİZLİ'de, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ebubekir Karakurt (39) tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormana gömülen Fatma Çetin'in, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nın gözleri önünde öldürüldüğü ortaya çıktı.

DENİZLİ'de, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ebubekir Karakurt (39) tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormana gömülen Fatma Çetin'in, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nın gözleri önünde öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük A.K., kendisine gösterilen fotoğrafta Karakurt'u teşhis etti.

Tekstil işçisi Ebubekir Karakurt, dün, saat 11.00 sıralarında, 4 yıl önce boşandığı biri 14 diğeri 10 yaşındaki iki kızının annesi Fatma Çetin'in Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Karakurt, iddiaya göre, 6 ay önce başka biriyle evlenen eski eşinin evine zorla girdi. Çetin'i, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nın gözü önünde boğazını sıkıp, öldüren Karakurt, ardından battaniyeye sardığı cesedi çuvala koydu. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için apartmanın elektrik şalterini de indiren Karakurt, cesedi otomobiliyle yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Serinhisar ilçesi, Kefe Yaylası yakınındaki ormanlık alana götürüp, gömdü. Bakıcısı gözleri önünde öldürülen minik A.K., yaklaşık 3 saat evde yalnız başına bekledikten sonra kapıyı açıp komşularına gitti. A.K., komşularına bakıcısının bir erkek tarafından dövülüp, battaniye sarılıp götürüldüğünü anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada öldürülen Çetin'in eşi Mehmet Çetin de eve geldi.

KAN İZLERİ VE EŞİNİN KOPARILMIŞ SAÇLARIYLA KARŞILAŞTIÇetin, evde yaptığı kontrolde, yerde kan izleri ve eşinin koparılmış saçlarıyla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Minik A.K.'ya Ebubekir Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nın teşhis etmesi üzerine polis, şüpheli olarak Karakurt'un yakalanması için çalışma başlattı.Karakurt, aynı gün akşam saatlerinde Cinayet Büro dedektifleri tarafından yakalandı. Önce çelişkili ifadeler veren Karakurt, çapraz sorgusunda suçunu itiraf edip, cesedi gömdüğünü yeri gösterdi. Fatma Çetin'in gömüldüğü yerden çıkartılan cesedi, bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çetin, ikindide Korucuk Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.MESAJ ATIP ANNESİNİ SORAN KIZINA, 'YANIMDA DEĞİL POLİSİ ARAYAYIM MI' DİYE SORMUŞEbubekir Karakurt'un olay günü saat 15.00 sıralarında, okuldan dönen ve "Annem evde yok, senin yanında mı" diye SMS atarak soran 10 yaşındaki kızı C.'ye, "Hayır kızım annen yanımda değil, polisi arayayım mı" diye cevap yazdığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karakurt, tutuklandı.'BUNU İNSAN OLAN YAPMAZ'6 ay önce evlendiği eşini kaybetmenin acısını yaşayan Mehmet Çetin, "Olay ben iş yerindeyken olmuş. Beni önce Fatma'nın küçük kızı C. aradı. Annesinin evde olmadığını söyledi. Eve zorla girdiğini biliyoruz. Kapıyı zorlamış, boğuşmalar yaşanmış, sonra battaniyeye sarıp, götürmüş. Bunu insan olan yapmaz. Canilik bu. Eşim, kızları için babalarıyla telefonla konuşuyordu. Ancak, eski eşinin tehditlerine maruz kalıyordu" dedi.Kardeşi öldürülen Elvan Karakurt ise "Bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Cezaevinden çıkamasın. Kardeşimin eve girmesini takip etmiş, kapıyı iterek zorla girmiş. Boğuşma olmuş. Saçlarını yolmuş, yatağın üzerinde kan izleri vardı" diye konuştu.

Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş
YORUMLAR
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Anafartalar Mahallesi, Serinhisar, Pamukkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş - Son Dakika


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