Eski eşini, bakıcılığını yaptığı 4 yaşındaki çocuğun gözü önünde öldürmüş - Son Dakika

DENİZLİ'de, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ebubekir Karakurt (39) tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormana gömülen Fatma Çetin'in, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nın gözleri önünde öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük A.K., kendisine gösterilen fotoğrafta Karakurt'u teşhis etti.

Tekstil işçisi Ebubekir Karakurt, dün, saat 11.00 sıralarında, 4 yıl önce boşandığı biri 14 diğeri 10 yaşındaki iki kızının annesi Fatma Çetin'in Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Karakurt, iddiaya göre, 6 ay önce başka biriyle evlenen eski eşinin evine zorla girdi. Çetin'i, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nın gözü önünde boğazını sıkıp, öldüren Karakurt, ardından battaniyeye sardığı cesedi çuvala koydu. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için apartmanın elektrik şalterini de indiren Karakurt, cesedi otomobiliyle yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Serinhisar ilçesi, Kefe Yaylası yakınındaki ormanlık alana götürüp, gömdü. Bakıcısı gözleri önünde öldürülen minik A.K., yaklaşık 3 saat evde yalnız başına bekledikten sonra kapıyı açıp komşularına gitti. A.K., komşularına bakıcısının bir erkek tarafından dövülüp, battaniye sarılıp götürüldüğünü anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada öldürülen Çetin'in eşi Mehmet Çetin de eve geldi.