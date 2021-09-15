Eski eşini öldüren zanlıya 'müebbet hapis' istemi - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü, çalıştığı iş yerinde öldüren cinayet zanlısı Hasan Ozan Baştosun hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Eski eşini, yeniden barışma isteğini reddettiği için öldürdüğünü söyleyen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay 9 Aralık 2020'de, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) içeri girdi. İddialara göre, Fulya Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ozan Baştosun yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk'e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk'ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayetten kısa süre sonra Hasan Ozan Baştosun, polise teslim olurken, cinayet zanlısı ifadesinde, Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bir şans daha vermiş

Öte yandan cinayetle ilgili, Hasan Ozan Baştosun'un 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, çiftin, olaydan önce boşandıkları ancak birbirlerine bir şans daha verdikleri ve birlikte yaşamaya başladıkları belirtilirken, tutuklu sanık Baştosun'un, Öztürk'e ait 'WhatsApp' mesajlarına ulaştığına, bu nedenle telefonda tartıştıklarına dikkat çekildi. Tartışma sırasında Öztürk'ün ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Baştosun'un, pastaneye gittiği, tartışmanın burada da devam ettiğinin de belirtildiği iddianamede, Baştosun'un, ayrılıp silah alarak geldikten sonra Öztürk'ü öldürdüğü vurgulandı. Baştosun'un, olay günü Öztürk'ü kendisine hakaret etmesi sonucu anlık sinirle öldürdüğünü söylediği ancak öldürme kastıyla silah temin ederek, iş yerine gittiğinin altı çizildi. Sanığın, Öztürk'ün telefonuna hukuka aykırı olarak eriştiği de iddianamede ayrıca belirtildi. - İZMİR