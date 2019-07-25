Son Dakika Haberleri: Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti
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Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti

1 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.

Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Ersait, işe gitmek için evden çıkan Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Şehmuz Ersait daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek  intihar etti. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in öldüğünü belirledi. Haberi duyarak olay yerine gelen Nuray Anar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:19 Kaynak: DHA
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