Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildi - Son Dakika
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Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildi

6 saat önce

Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildiESKİŞEHİR'de eski eşi tarafından satırla öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın adı, Odunpazarı ilçesindeki Halk Merkezi'ne verildi.

Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildi, System.String[]

Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı Halk Merkezi'ne verildi

ESKİŞEHİR'de eski eşi tarafından satırla öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın adı, Odunpazarı ilçesindeki Halk Merkezi'ne verildi. Açılışta konuşan baba Serdar Arslan, 'Kadınlarımız, kızlarımız bizlerin hayat arkadaşı, dostu, ömür boyu yoldaşı, bu kadın cinayetlerine lütfen bir son verin' dedi.

Odunpazarı Belediyesi, yapımı tamamlanan Halk Merkezi'ne eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın adını verdi. Yenidoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nin açılışına CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ile vatandaşlar katıldı. Kadınlar ellerinde Türkiye'de eşleri ve yakınları tarafından öldürülen kadınların fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Ayşe Tuba Arslan'ın gözyaşlarını tutamayan babası Serdar Arslan, kadın cinayetlerinin durdurulması gerektiğini ifade ederek, 'Şehrimizde ve ülkemizde kadınlarımıza ve kızlarımıza ait böyle güzel yerlerin açılması, kadınlarımızın, kızlarımızın böyle güzel yerlerde eğitim alarak, dünyaya bakış açıları değişir. Özgürlüklerinin neler olduğunu öğrenirler. Erkeklerin hegemonyasından kurtulurlar. Dünyaya bakışları değişir. Yetkili mercilere yalvarıyorum, rica ediyorum lütfen kadınlarımızı ikinci planda görmesinler. İkinci sınıf vatandaş olarak görmesinler. Kadınlarımız, kızlarımız bizlerin hayat arkadaşı, dostu, ömür boyu yoldaşı, bu kadın cinayetlerine lütfen bir son verin. Tekrardan yetkililere rica ediyorum. En kısa zamanda önlemini alsınlar, ne yapacaklarsa yapsınlar, caydırıcı bir önlem alsınlar' dedi. Meral Sondikme ise kızı Ayşe Tuba Arslan'ın adının yaşatılmasına çok sevindiğini belirterek, 'Ayşe Tuba ölmedi, öldürüldü. 11 Ekim'den beri ölmedi, öldürüldü. Kızımın adı yaşadığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün emeklerinize çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da kadın cinayetlerine dikkat çekerek, öldürülen kadınların adlarını yaşatmak istediklerini söyledi. Kurt, 'Cehalete inat, kadınlarımızın yaşamasını sağlamak bizim görevimiz. Hiç kimsenin, kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Allah'ın verdiği canı almaya kalkmak, çok büyük bir günahtır. Ama, baktığınız zaman, son 5 yılda binlerce kadınımız eşleri veya yakınları tarafından öldürülmüş. Geçen yıl, 411 kadınımız eşleri veya yakınları tarafından öldürülmüş. Bu yıl iki ayda, 54 kadın eşi ya da yakını tarafından öldürülmüş, kadınlar hala öldürülmeye devam ediyor. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur' dedi.

Konuşmaların ardından Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nin açılışı yapılırken, Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ile merkezi gezdi.

Görüntü Dökümü:

-Açılışı yapılan Halk Merkezi

-Açılışa katılanlar

-Baba Serdar Arslan ve anne Meral Sondikme'nin konuşması

-Belediye Başkanı Kurt'un konuşması

-Açılış yapılması

-Ailenin merkezi gezmesi

-Ayşe Tuba Arslan'ın fotoğrafları

-Genel görüntüler


Odunpazarı, Ayşe Tuba , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:20 Kaynak: DHA
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