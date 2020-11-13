Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika

Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

13.11.2020 01:29
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğu ile görüşmek üzere kaldığı otelde biraraya gelen Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşinden olan çocuğu ile görüşmek üzere kaldığı otelde biraraya gelen Fatih N. (46), eski eşi Olena N.'nin oğlunu almaya yanında sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Lobiden çıkarak otelin otoparkına giden ikili arasında çıkan kavgada Fatih N., tabanca ile Hasan Yavuz'u (51) öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi Ege Caddesi üzerindeki bir otelin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih N. 2017 yılında boşandığı eşi Olena N.'den (38) olan 13 yaşındaki kızı ile 7 yaşındaki oğlunu görmek için 9 Kasım tarihinde Denizli'den İzmir'e geldi. Bugün gerçekleşen buluşmada iddiaya göre kızı görüşmek istemeyince Fatih N., oğlu ile hasret giderdi. Olga N. geç saatte oğlunu almak üzere otele, iddiaya göre sevgilisi Hasan Yavuz ile birlikte geldi.

TARTIŞMA ÜZERİNE OTELDEN ÇIKIP OTOPARKA GİTTİLERFatih N.'nin eski eşinin oğlunu almaya sevgilisiyle gelmesi üzerine tartışma yaşandı. Taraflar yüksek sesle birbirlerine hakaret edince, çevredekiler rahatsız oldu. Bunun üzerine Fatih N. ile Hasan Yavuz, konuşmak üzere lobiden çıkarak otelin otoparkına gitti. burada da devam eden tartışma kavgaya dönüştü. Fatih N., üzerinde bulunan tabanca ile Yavuz'u başında vurdu. Çevredekiler silah sesinin geldiği yere giderken bu kez Fatih N. tabanca ile kendisi başından vurarak intihar etti.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde iki kişinin de öldüğünü belirledi. Hasan Yavuz ve Fatih N.'nin öldüğü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olena N., ifadesi alımmak üzere emniyete götürülürken, Hasan Yavuz ve Fatih N.'nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatih N.ve Olena N.'nin büyük kızlarının babasıyla görüşmeye gelmek istemediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

Gaziemir, İntihar, İzmir, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti - Son Dakika


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