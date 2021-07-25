Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Suudi Arabistan maçından hemen sonra verdiği röportajda gündeme bomba gibi düştü.

KÜRTÇE EVLENME TEKLİFİ GELDİ

Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin'e canlı yayında evlenme teklifinde bulunan Kruse'nin giydiği tişört dikkatlerden kaçmadı. Kruse'nin giydiği tişörtte, Kürtçe, "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazısı yer aldığı görüldü.

"GOL ATMAYI BEKLEDİM AMA ATAMADIM"

Kruse, teklifin devamında, "Gol atmayı bekledim ama atamadım. Atsaydım formamı çıkaracaktım. Dilara, eşim olur musun?" şeklinde konuştu.

"EVET" DEMİŞ

Görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken Dilara Mardin'in de bu teklife "Evet" cevabı verdiği öğrenildi.