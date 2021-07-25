Bir dönem Türkiye'de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Suudi Arabistan maçından hemen sonra verdiği röportajda gündeme bomba gibi düştü.
Kürt kız arkadaşı Dilara Mardin'e canlı yayında evlenme teklifinde bulunan Kruse'nin giydiği tişört dikkatlerden kaçmadı. Kruse'nin giydiği tişörtte, Kürtçe, "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazısı yer aldığı görüldü.
Kruse, teklifin devamında, "Gol atmayı bekledim ama atamadım. Atsaydım formamı çıkaracaktım. Dilara, eşim olur musun?" şeklinde konuştu.
Görüntüler sosyal medyada çok konuşulurken Dilara Mardin'in de bu teklife "Evet" cevabı verdiği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi - Son Dakika Spor