Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Birliği'nin göçmen krizi ve Suriye'deki duruma birlik ve beraberlik içinde tepki gösterebilmek için hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini söyledi.



Radio Classique'e konuşan Hollanda, "Avrupa'nın görevi sadece göçmenler ile ilgilenmek değil, Orta-Doğu'da yaşananlar ile de ilgilenmeli." dedi.