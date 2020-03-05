Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı - Son Dakika Dünya

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı

6 saat önce

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Birliği'nin göçmen krizi ve Suriye'deki duruma birlik ve beraberlik içinde tepki gösterebilmek için hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini söyledi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı, System.String[]

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Birliği'nin göçmen krizi ve Suriye'deki duruma birlik ve beraberlik içinde tepki gösterebilmek için hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini söyledi.


Radio Classique'e konuşan Hollanda, "Avrupa'nın görevi sadece göçmenler ile ilgilenmek değil, Orta-Doğu'da yaşananlar ile de ilgilenmeli." dedi.

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François Hollande, Cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:11 
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