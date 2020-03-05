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Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande: AB hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırmalı
6 saat önce
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa Birliği'nin göçmen krizi ve Suriye'deki duruma birlik ve beraberlik içinde tepki gösterebilmek için hem Rusya'yı hem Türkiye'yi cezalandırması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:11
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