Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, yargılandığı 'hakaret' davasından beraat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu AK Partili 6 siyasetçiye hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış" olması gerekçesiyle beraat etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan; eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, 28 Ocak 2020'de katıldığı bir televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasında değerlendirmelerde bulunurken bazı milletvekillerine hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 7 Şubat 2020'de suç duyurusunda bulundu. Başbuğ hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un, müştekilerin FETÖ'nün direktifi doğrultusunda kanun değişikliği teklifi yaptığı iddiasında bulunduğu, söz konusu ifadelerin, fikir ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi. Başbuğ'un, kullandığı ifadelerle zincirleme şekilde 'kamu görevlisine hakaret' suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beraat kararı

Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Başbuğ'un avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; sanığın önceki celse verdiği savunmasında, katıldığı programda sarf ettiği sözlerin muhatabının katılanlar olmadığı, sözleriyle onları kastetmediğini söylediği, ayrıca katılanların şikayetten vazgeçtiği, mevcut delillerle sanığın kastının olmaması ve mahkumiyete yeter kesin, inandırıcı delil bulunmaması nedenleriyle beraat talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, "eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış" olması gerekçesiyle beraat kararı verdi. - ANKARA