Eski hakim ve eşine FETÖ üyeliğinden hapis cezası - Son Dakika
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Eski hakim ve eşine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

10.05.2022 14:56
Eski hakim ve eşine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Eski hakim Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçlamasıyla yargılandığı davada sanıklara hapis cezası verildi.

Eski hakim Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçlamasıyla yargılandığı davada sanıklara hapis cezası verildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Cebrail Cem Alıcı, ByLock kullandığı iddialarını da kabul etmedi. Diğer sanık Nurdan Alıcı ise ByLock kullanıldığı belirlenen cep telefonunun eşine ait olduğunu ve suçsuz olduğunu iddia etti. Sanıkların karar öncesi son sözlerini dinleyen mahkeme, eski hakim Cebrail Cem Alıcı'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, aynı suçtan Nurdan Alıcı'ya da 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. - ANKARA

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski hakim ve eşine FETÖ üyeliğinden hapis cezası - Son Dakika


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