Son Dakika Haberleri: Eski Hatlarda Yenileme Sürüyor, Altyapı Düzeni Sağlanıyor

Eski Hatlarda Yenileme Sürüyor, Altyapı Düzeni Sağlanıyor

19 dakika önce

HATSU, altyapının önemli unsuru olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızaları ve bakım onarım çalışmalarını Hatay genelinde sürdürüyor.

Eski Hatlarda Yenileme Sürüyor, Altyapı Düzeni Sağlanıyor, System.String[]

Mahalle ve sokaklarda oluşan sorunların yanı sıra ibadethane, okul, kamu kurum ve kuruluşların altyapı problemlerine de ivedi şekilde müdahale eden HATSU Genel Müdürlüğü, altyapının düzenli bir şekilde işlevini yerine getirmesi adına verilen mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Vatandaş memnuniyeti odaklı projelerin ve bakım onarım çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyen HATSU, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Aydınlı Camii'nin içme suyu problemini gidermek amacıyla 150'lik pvc borular ile bölge içme suyunu sağlayan 5 metrelik ana hattı yeniledi.

Bölge sakinleri ile camii cemaati yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:57 Kaynak: Bültenler

Aydınlı, Güncel
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